Zuständig auch für Solingen Zoll zieht für 2023 Bilanz

Goldschmuck, für den Zoll hätte gezahlt werden müssen, wurden in einer Gesamtmenge von 39,25 Kilo im Wert von zirka 2,57 Millionen Euro gefunden. 2022 waren es noch 34,76 Kilo. Unerlaubte Arzneimittel wurden in 66 Fällen gefunden, 2022 waren es 56 Fälle. Artenschutzverstöße wurden in 18 Fällen aufgedeckt, 2022 waren es 12 Fälle.