Zuschuss der NRW-Stiftung geht an Solingen 40.000 Euro für den Botanischen Garten

Die Pergola ist durch ihre zentrale Lage zwischen den Schauhäusern und den Blumengärten ein Ort, der zum Flanieren einlädt. Nun hilft die NRW-Stiftung dem Verein dabei, den Laubengang so zu ertüchtigen, dass er den Menschen wieder zur Naturerfahrung dient und an sonnigen Tagen Schatten spendet – dringend nötig bei den aktuell so heißen Sommern. Schon zuvor hatte die NRW-Stiftung Fördermittel für die Sanierung des Tropenhauses bereitgestellt.