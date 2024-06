Diskussion um „Verkehrswende“ Zusätzliche Buslinie zum Klinikum Solingen macht Sinn

Man kann gewisse Bedenken innerhalb der Belegschaft des Städtischen Klinikums Solingen, vom eigenen Auto auf den ÖPNV umzusteigen, durchaus nachvollziehen. Tatsächlich haben Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln speziell in den späten Abendstunden nicht gerade den besten Ruf. Wobei der Einwand, in Solingen sei doch alles noch vergleichsweise ruhig und ungefährlich, nur begrenzt zieht. Denn zum einen gehören die Absender solcher Botschaften für gewöhnlich eher selten zu den Menschen, die im Dunkeln übermäßig oft in Bussen und Bahnen anzutreffen sind – und zum zweiten haben sie darum häufig auch keine Ahnung, dass sich eine wenn auch nur gefühlte Angst bisweilen sehr wohl sehr real anfühlen kann.