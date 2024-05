Bauarbeiten in Solingen-Ohligs vor dem Abschluss Zum Dürpelfest soll alles fertig sein

„Bis dahin sollte alles fertig sein“, sagte eine Sprecherin der Stadt in dieser Woche auf Anfrage unserer Redaktion – und konnte so all jene Skeptiker beruhigen, die bis zuletzt nicht so recht hatten glauben wollen, dass die Bauarbeiter auf der Großbaustelle im Zentrum von Ohligs termingerecht sowie ultimativ Feierband machen werden. Denn tatsächlich hatten sich in den zurückliegenden Wochen in den sozialen Medien im Internet immer mal wieder User zu Wort gemeldet, die entweder das pünktliche Ende der Bauarbeiten anzweifelten, sich über die Lichtreflexion der hellen Steine durch die Sonne beschwerten oder aber vereinzelt auftretende Mängel an der neuen sowie modernen Pflasterung auf der Düsseldorfer Straße thematisierten.