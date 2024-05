Schleuserbande in Solingen Zu viele Fragen sind noch offen

Lag diese nach den Großeinsätzen am 17. und 18. April noch bei 38 Bandenmitgliedern, so beläuft sie sich aktuellen Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf zufolge jetzt auf 58. Der Kreis der Verdächtigen ist damit also um ein sattes Drittel größer geworden. Ob darunter auch weitere Personen aus Solingen sind, kann oder will die Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Doch sollte es tatsächlich so sein, dass weitere Beteiligte aus der Klingenstadt in den Fokus geraten sind, dann wird auch das ans Tageslicht kommen. Die in Solingen tätigen Redaktionen bleiben am Thema dran, und auch die Politik beobachtet die Vorgänge weiterhin rege.