Traditionelle Veranstaltung in Solingen : Zöppkesmarkt befindet sich im Wandel

Seit 2015 stand das Riesenrad beim Zöppkesmarkt auf dem Neumarkt. In diesem Jahr dreht es sich nicht, soll aber spätestens 2024 zurückkehren. Foto: Köhlen, Stephan (TEPH)/Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Anfang September steigt nach zwei Jahren Corona die 52. „Zöppi“-Auflage in der City. Es gibt einige Ausnahmen. So machen Miss Zöpfchen und Riesenrad dieses Jahr eine Pause. Hinter den Kulissen wird an der Zukunft gearbeitet.