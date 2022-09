Nach drei Jahren Corona-Zwangspause : „Zöppi“-Besucher feiern (feucht-)fröhlich Neustart

Die „Fleckenlecker“ traten trotz Regenschauer vor ihr Publikum. Die Zuschauer waren vom Ausflug ins britische Königshaus begeistert. Foto: Alexnder Riedel/Alexander Riedel

Solingen Das Wetter meinte es nicht gut beim ersten Zöppkesmarkt seit 2019. Wiedersehensfreude mit den Traditions-Gruppen war dennoch groß.

Manche Stände boten nicht nur lange Zeit verborgene Schätze aus Kellern oder Speichern – sondern auch einen Unterstand. Denn das über den Sommer fast ein wenig in Vergessenheit geratene Wetterphänomen „Regen“ brachte sich ausgerechnet zum ersten „Zöppkesmarkt“ seit Beginn der Corona-Krise in Erinnerung. Und so blieb der Andrang an Hauptstraße, Mühlenplatz und Fronhof am Freitag und Samstag verhaltener als in früheren Auflagen des Festes. Regenschirme und -jacken prägten das Bild. Immer wieder mussten Händler ihre Waren mit Planen vor der Nässe schützen. Der Freude über den Neustart des Marktes tat das aber keinen Abbruch.

„Schön, dass Ihr da seid!“ war in bunten Farben auf einem Bannner am imposanten Trödelstand des Pfadfinderstammes Sugambrer zu lesen. „Für uns ist eigentlich alles wieder wie vorher“, sagte Christian Rompel, dessen Familie aus dem Kreise der Trödelanbieter längst nicht mehr wegzudenken ist. Traditionsgemäß hatten sich bei den „Rompels“ am Freitagvormittag Mitglieder der Spaßgruppen zum Fassanstich versammelt. Der Kontakt sei auch in der Hochphase der Pandemie bestehen geblieben, so Rompel. Um die Verbundenheit mit dem Markt auch in der Phase des Stillstandes auszudrücken, hatte die Familie auch in den Jahren 2020 und 2021 ihre beliebten Ansteck-Buttons herausgegeben. „Vorfreude 22“ hatte es dabei im vergangenen Jahr geheißen – und in diesem Jahr „Endlich! Wieder!“

INFO Deutlich weniger Plastikverbrauch Fazit Nennenswerte Zwischenfälle gab es beim Zöppkesmarkt laut Falk Dornseifer vom organisierenden Zöppkesmarkt-Verein bis Sonntagmittag nicht. Insgesamt sei außerdem weniger Müll als in früheren Jahren angefallen. Das habe auch am deutlich reduzierten Plastikverbrauch an den Ständen gelegen, so Falk Dornseifer. Insgesamt gut funktioniert habe darüber hinaus das in Kooperation mit Initiativkreis und Stadt ins Leben gerufene Pfandsystem.

Eine echte Institution auf dem Markt ist zweifellos auch die TG Burg, die im Jahr 2019 den Jury-Preis für den originellsten Stand einheimste. Auch ihre Mitglieder konnte das regnerische Wetter nicht schrecken – schließlich hatten sie in der jüngeren Vergangenheit weit Schlimmeres erleben müssen: Die verheerende Flut, die viele Menschen an den Rand ihrer Existenz brachte, Bausubstanz angriff und Unmengen an Hausrat vernichtete, hatte auch den Zöppkesmarkt-Stand des Vereins zerstört. Einzig die Fahne aus dem Jahr 1876 wurde gerettet.

Und sie bekam am Wochenende einen Ehrenplatz am Entenpfuhl. Burgtürme aus Pappmaché verliehen den Zelten, die die Gruppe organisierte, einen neuen Charme. Und hochwertigen Trödel, berichtete Bürgermeister und Vereins-Mitglied Carsten Voigt, habe man von vielen Freunden und Bekannten bekommen. Zu den besonderen Blickfängen zählten zum Beispiel ein elegantes Grammophon – und eine Stadtkarte Solingens aus dem Jahr 1931.

Historisches und regionale Besonderheiten seien überhaupt der Kern der Veranstaltung, betonte Organisator Falk Dornseifer von der Gesellschaft zur Förderung des traditionellen Solinger Brauchtums. Das nahmen sich auch die „Bollerwagenfreunde“ zu Herzen, die an ihrem Stand an den Clemens-Galerien launig an das 125-jährige Jubiläum der Müngstener Brücke erinnerten: Dorthin hatten sie einen begehbaren „Brückensteig“ und den legendären „Goldenen Niet“ mitgebracht. Die Häupter der Gruppen-Mitglieder zierten dabei Miniaturmodelle des Bergischen Wahrzeichens.

Tradition haben beim Zöppkesmarkt auch anarchische Bühnenshows: „Selten Selters“ hielten unter dem Motto „Solig, lot jonn“ auf ihrer Bühne kleine Karnevalssitzungen mit akrobatischen Einlagen und bunten Kostümen ab. In die britische Monarchie entführten die „Fleckenlecker“ ihre Zuschauer: Die wurden bei „Zöppi Royal“ unter anderem Zeuge einer echten Wachablösung der berühmten Grenadier-Garde – mitsamt „Umzug“.