Zeugensuche in Solingen : Radfahrer entreißt Frau die Handtasche

Zeugensuche in Solingen

Einer Solingerin ist am frühen Dienstagabend in Ohligs die Handtasche vom Arm gerissen und geklaut worden. Ein Radfahrer hatte sich von hinten genähert. Wer hat etwas mitbekommen?

Die 55-jährige Frau lief gegen 18 Uhr auf dem Gehweg der Hildener Straße in Richtung Hilden, als ein junger Mann auf einem Fahrrad von hinten an ihr vorbei fuhr und ihr die Handtasche vom Arm riss. Obwohl sich die Frau zur Wehr setzte und versuchte, ihre lachsfarbenen Tasche festzuhalten, konnte der Räuber damit entkommen. Er fuhr weiter in Richtung Hilden.