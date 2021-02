Zeugensuche in Solingen : Kiosk-Überfall mit Schusswaffe

Ein Kiosk an der Klingenstraße in der Solinger Innenstadt ist am Dienstagabend überfallen worden. Der maskierte Täter bedrohte den Verkäufer mit einer Schusswaffe.

Der maskierte Mann betrat den Kiosk gegen 20.45 Uhr, bedrohte den anwesenden Verkäufer mit einer Schusswaffe und forderte das Geld aus Kasse. Weil der 28-Jährige nicht sofort auf die Forderung einging, ließ der Täter nach wenigen Sekunden von seinem Tatvorhaben ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Felder Straße.

Der Räuber ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine schwarze Jacke, einen schwarzen Kapuzenpullover, blaue Jeans und graue Sneaker. Maskiert war er mit einem roten Mund-Nasen-Schutz.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer 0202/284-0.

(red)