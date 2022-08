Zeugensuche in Solingen : Teure Fahrerflucht in der Hasselstraße

Ein teurer Schaden ist am Sonntagmorgen an einem geparkten Audi A7 entstanden. Der Verursacher des Unfalls in der Solinger Hasselstraße flüchtete.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, kam es am vergangenen Sonntag, 21. August, in den frühen Morgenstunden zwischen 3.07 und 8.40 Uhr zur Fahrerflucht.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit einem Fahrzeug einen geparkten, grauen Audi A7 und entfernte sich. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das flüchtige Fahrzeug im Heckbereich beschädigt sein.

An dem geparkten Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

(red)