Verhandlung gegen Solinger am Landgericht Zeugenaussage im Mordprozess lässt aufhorchen

Er hatte sein Haus verkauft und wollte nach Spanien auswandern. Sie wollte nicht ausziehen und habe darauf gepocht, einen Untermietvertrag zu haben. Getrennt waren sie schon seit Monaten. Weil er dann das Haus an die Käufer nicht mieterfrei hätte übergeben können, soll er seine Ex-Partnerin getötet und ihre Leiche nach Holland gebracht und sie bei Roermond an einen Kanal gelegt haben. Das wirft die Staatsanwaltschaft dem Solinger vor, der sich derzeit wegen Mordes am Landgericht verantworten muss.