Ausstellung : Aus der Isolation hinein ins Zentrum

Künstler-Duo und Spiegelgasse im Zentrum für verfolgte Künste. Güdny und Wolfram Schneider-Mombaur in einer Fotocollage vor ihrer Spiegelinstallation am Museumsbau in Gräfrath. Foto: Güdny Schneider-Mombaur

Solingen Das Zentrum für verfolgte Künste unterstützt Künstler aus dem Bergischen Städtedreieck mit einer Ausstellung. „Aus der Isolation – ein künstlerischer Dialog“ ist bis zum 13. September in Gräfrath zu sehen.

Vertreten in der Ausstellung ist auch der israelisch-französische Cartoonist Michel Kichka. Sein Vater, der 94-jährige Holocaust-Überlebende Henri, ist am 24. April in einem Brüsseler Altenheim an Covid-19 gestorben.

Das Aufzeigen der Kraft, die aus Isolation im Exil, Chaos, Zerstörung in einer verkehrten Welt strömen kann, ist in allen in der Ausstellung gezeigten Werke zu finden – im „Corona Tagebuch“ von Detlef Bach in der Literatursammlung des Zentrums ebenso, wie in den Fotografien von Fabian Nette, in den der Künstler Vereinzelung und Abgeschnittenheit in den Fokus rückt.