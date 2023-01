Umbau des Zentrums für verfolgte Künste Solinger CDU will Antworten von der Stadt

Außerdem erwartet die CDU, dass zunächst die Zukunft des Solinger Kunstmuseums geklärt wird. „Solange wir keinen würdigen Ort für das Solinger Kunstmuseum haben, stellt sich für uns die Frage nach einem Ausbau des Zentrums für verfolgte Künste nicht“, macht Daniel Flemm die Position der Fraktion deutlich. Das Solinger Kunstmuseum ist mit seinem pädagogischen Konzept ein wesentlicher Träger von kultureller Bildung in Solingen. „Die Solinger Kunst in der alten Sparkasse in Gräfrath abzustellen, ist definitiv keine dauerhafte Lösung“, so Flemm und Haug abschließend.