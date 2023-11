Insolvenzverfahren auf der Zielgeraden Zeichen im Solinger Ittertal stehen auf Rettung

Eislauffans, die in der kalten Jahreszeit gerne ihre Runden auf der Eisbahn der Freizeitanlage Ittertal drehen, können aufatmen. Denn pünktlich am 1. Dezember wird auch in diesem Jahr wieder die Wintersaison auf dem idyllisch gelegenen Gelände in Wald direkt an der Stadtgrenze zur Nachbarstadt Haan beginnen. Augenblicklich sind die Mitarbeiter damit beschäftigt, die abschließenden Arbeiten für den Saisonstart zu erledigen, sodass dem winterlichen Vergnügen im Ittertal ab Ende der kommenden Woche nichts mehr im Wege stehen dürfte.