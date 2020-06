Pandemie : Corona fordert zehntes Todesopfer in Solingen

Solingen Die Zahl der Menschen, die mit einer Corona-Infektion gestorben sind, steigt auch in Solingen weiter an. So sind seit Beginn der Pandemie in der Klingenstadt inzwischen zehn Menschen der Krankheit erlegen.

