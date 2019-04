Europawahl : Zehn Wahllokale sind barrierefrei

Solingen Menschen mit Gehbehinderung sollten prüfen, ob sie in ihr Wahllokal hineinkommen. Informationen gibt es im Netz.

Der Countdown läuft. In genau einem Monat, am 26. Mai, wird ein neues EU-Parlament gewählt. Darum hat die Stadt in dieser Woche damit begonnen, die Wahlunterlagen an die Bürger zu schicken. Wobei aber auch einige Wahlberechtigte noch einmal aktiv werden sollten. Denn wie schon bei vorhergegangenen Urnengängen sind auch 2019 längst nicht alle Wahllokale barriere- oder stufenfrei. Was zur Folge hat dass Gehbehinderte gegebenenfalls einen Wahlschein anfordern müssen, um ihre Stimme in einem anderen Wahllokal oder per Briefwahl abgeben zu können.