Querungshilfe : Zebrastreifen vor Altenheim kommt am Montag

Solingen Das Warten hat endlich ein Ende. Nach einer Diskussion über mehrere Jahre ist es endlich soweit – und der Zebrastreifen auf der Friedrichstraße wird in der kommenden Woche aufgetragen.

Einige Solinger hatten schon gar nicht mehr mit ihm gerechnet. Aber jetzt neigt sich die Zeit des Wartens doch noch ihrem Ende entgegen. Denn wie die Stadt Solingen nun mitgeteilt hat, wird der Zebrastreifen an der neuen Fußgängerüberquerung vor dem Altenzentrum Kirschbaumer Hof an der Friedrichstraße in Mitte am kommenden Montag, 29. Juni, auf den Asphalt aufgetragen. Man habe bewusst auf den Beginn der Sommerferien gewartet, um die verkehrsarme Zeit für die Arbeiten zu nutzen, hieß es am Donnerstag aus dem Rathaus.