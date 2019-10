Solinger Innenstadt : Zebrastreifen: Politik und Verein drücken aufs Tempo

Foto: Uwe Vetter Auf den Zebrastreifen auf der Friedrichstraße warten insbesondere die Bewohner des Seniorenheims.

Mitte Die Bezirksvertretung und der Verein „Lebensherbst“ wollen sich dafür einsetzen, dass der Zebrastreifen auf der Friedrichstraße so schnell wie möglich kommt.

(or) Der bereits vor zwei Jahren beschlossene, aber immer noch nicht realisierte Zebrastreifen auf der Friedrichstraße vor dem „Zentrum für Betreuung und Pflege Am Kirschbaumer Hof“ erhitzt weiter die Gemüter. Nachdem unsere Redaktion Anfang dieser Woche berichtet hatte, dass die Ausschreibung für die Maßnahme erst in diesem Monat erfolgen dürfte, machen jetzt sowohl Teile der Politik, als auch der Verein „Lebensherbst“ Druck.

„Der Zebrastreifen ist dringend notwendig“, sagte die Geschäftsführerin des Vereins, Petra Krötzsch, am Mittwoch. Der Verein selbst hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität von älteren Menschen zu erhöhen. Weswegen sich Geschäftsführerin Krötzsch jetzt in Sachen des fehlenden Zebrastreifens mit dem Bezirksbürgermeister von Mitte, Richard Schmidt (SPD), in Verbindung setzte. Denn immerhin, so Krötzsch, gehe es darum, den Bewohnern des Altenzentrums endlich einen sicheren Überweg über die vielbefahrene Friedrichstraße zu ermöglichen.

Das sieht Bezirksbürgermeister Schmidt ähnlich. Nicht zuletzt darum hatte sich der Sozialdemokrat mit anderen Mitgliedern der Bezirksvertretung (BV) Mitte bereits seit längerer Zeit für einen Zebrastreifen stark gemacht. Wobei auch Richard Schmidt nicht nachzuvollziehen vermag, warum die 2017 auf den Weg gebrachte Maßnahme bis heute nicht umgesetzt wurde. Nun will sich der Bezirksbürgermeister in Kürze mit Petra Krötzsch von „Lebensherbst“ treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Darüber hinaus ist geplant, das Thema einmal mehr auf die Tagesordnung bei einer der nächsten BV-Sitzungen zu setzen. „Der Zebrastreifen ist beschlossene Sache. Jetzt muss im Interesse der Menschen endlich etwas passieren“, sagte Schmidt am Mittwoch auf Nachfrage.

(or)