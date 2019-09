Projekt in Solinger Innenstadt : Zebrastreifen lässt weiter auf sich warten

Auf der Friedrichstraße herrscht viel Verkehr. Die Bewohner des Altenzentrums wünschen sich seit langem einen Zebrastreifen – bislang vergeblich. Foto: Meuter. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Obwohl 2017 ein Zebrastreifen mit Mittelinsel für die Friedrichstraße beschlossen wurde, sind Bewohner des dortigen Seniorenheims weiter auf die Rücksicht der Autofahrer angewiesen. Die Stadt schreibt erst jetzt aus, die Politik ist sauer.

Bewohner der Solinger City müssen sich einmal mehr auf Bauarbeiten einstellen. Denn wie die Stadt Solingen am Montag mitgeteilt hat, werden schon ab der kommenden Woche auf der Heinestraße sowie auf der Straße Am Neumarkt die Bagger rollen, weil beide Straßen im Rahmen des Straßendeckenprogramms neuen Asphalt erhalten werden.

Ein Szenario, von dem andere Anlieger der Innenstadt indes weiterhin nur träumen können. So warten vor allem die zumeist betagten Bewohner des Zentrums für Betreuung und Pflege Am Kirschbaumer Hof an der Friedrichstraße bereits seit Jahren auf einen Zebrastreifen, der ihnen ein sicheres Überqueren der vielbefahrenen Straße ermöglichen würde.

Wobei sich die Senioren nach aktuellem Stand der Dinge wohl noch eine ganze Weile in Geduld zu üben haben. Denn obgleich der besagte Zebrastreifen samt Mittelinsel im November 2017 beschlossen wurde und die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 66.000 Euro zur Verfügung stehen, soll die entsprechende Ausschreibung erst in dieser Woche veröffentlicht werden, wie eine Stadtsprecherin jetzt auf erneute Nachfrage unserer Redaktion bekannt gab.

Im Klartext: Eine Vergabe der Arbeiten könnte frühestens in einigen Wochen erfolgen. Was aber auch noch in den Sternen steht, sah sich die Stadtverwaltung doch zunächst außerstande, ein konkretes Datum für den Baustart zu benennen. So bleibt erst einmal abzuwarten, ob „geeignete Angebote abgegeben werden“, erklärte die Rathaus-Sprecherin, die augenblicklich von einer Aufnahme der Arbeiten „spätestens zu Beginn des neuen Jahres“ ausgeht.

Ein Zeitfenster, das für Richard Schmidt (SPD), Bezirksbürgermeister von Mitte, „sehr betrüblich“ ist. Jahrelang hatte sich der Sozialdemokrat zusammen mit seinen Kollegen aus der Bezirksvertretung Mitte, dem Planungsausschuss, dem Beirat für Menschen mit Behinderungen und dem Seniorenbeirat für einen Zebrastreifen auf der Friedrichstraße am Altenzentrum stark gemacht.

Aber auch zwei Jahre nach dem Beschluss muss sich Schmidt bei Besuchen in der Einrichtung weiter Klagen und Geschichten wie die einer Bewohnerin anhören, die kürzlich nur deshalb die Straße überqueren und in Richtung Innenstadt gehen konnte, weil irgendwann einer der vielen Autofahrer das Problem der Frau erkannt und angehalten hatte.

Für Richard Schmidt besteht jedenfalls kein Zweifel. „Der Zebrastreifen muss dringend her“, sagte der Bezirksbürgermeister, der am Montag gleichwohl „den Verdacht“ hegte, „dass das 2019 wahrscheinlich nichts mehr wird“. Denn schließlich, so Schmidt, sei erst einmal abzuwarten, inwieweit eine Baufirma für den Auftrag gefunden werde. Und darüber hinaus beginne spätestens in „sechs bis acht Wochen das schlechte Wetter, so dass die Bauarbeiten dann schwieriger werden“.