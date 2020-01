Fünf neue Standorte : Zahl der Packstationen in Solingen wächst

Eine der neuen Packstationen wurde Mitte Dezember unweit des Ohligser Rathauses auf dem Parkplatz des Penny-Marktes errichtet. Sie verfügt über eine Kapazität von 124 unterschiedlich großen Fächern. Foto: Guido Radtke

Fakten + Hintergrund In den Wochen vor dem Jahreswechsel hat die Deutsche Post DHL Group mehrere neue Standorte eingerichtet. So wurde insbesondere auf die gestiegene Nachfrage in Ohligs reagiert, wo die Packstation an der Nippesstraße oft die Kapazitätsgrenze erreicht hatte.

Die Packstation an der Einfahrt zum Deutsche Post-Gebäude an der Nippesstraße gehört zu den Pioniermodellen ihrer Art. Sie wurde errichtet, als der Paketversand noch lange nicht die Dimensionen von heute hatte.

Im vergangenen Jahr aber war an diesem Standort in Ohligs oft die Kapazitätsgrenze erreicht. Päckchen oder Pakete konnten vielfach nicht eingelegt und versendet werden, weil entweder alle Fächer voll oder aber zu klein waren. Oder eingehende Sendungen mussten in den DHL-Shop an der Keldersstraße umgeleitet werden, weil sie keinen Platz in der Packstation gefunden haben.

Info Acht Standorte im Stadtgebiet Foto: Guido Radtke Gräfrath Lidl, Nümmener Feld (Packstation 144). Wald Lidl, Weyerstraße 269 (Packstation 142). Mitte Postbank Finanzcenter, Birkerstraße 1-5 (Packstation 111); Industriegebiet Scheuren, Martinstraße 19 / gegenüber Waldbusch (Packstation 114); Penny, Stockkamp 4 (Packstation 255). Ohligs Deutsche Post, Nippesstraße 20 (Packstation 113), Penny, Mittelstraße 2 (Packstation 141); Lidl, Hildener Straße 36 (Packstation 143). www.dhl.de/packstation

„Die Automaten an der Nippesstraße sowie an der Birker Straße und Martinstraße sind in Solingen ganz besonders stark nachgefragt“, sagt eine Sprecherin der Deutsche Post DHL Group. Aus diesem Grund seien zuletzt vier neue Packstationen im Stadtgebiet aufgebaut worden, die jeweils über eine Kapazität von 117 bis 124 Fächern verfügen. Um insbesondere die Station an der Nippesstraße zu entlasten, sind in Ohligs die Standorte Hildener Straße (Lidl) sowie Mittelstraße (Penny) hinzugekommen.

Zuletzt war es in Ohligs stets ein Lotteriespiel, ob eine Sendung tatsächlich zur Packstation geliefert oder in eine Filiale umgeleitet wurde. Im DHL-Shop an der Keldersstraße merkt man allerdings wenig davon, dass vor kurzem zwei neue Packstationen in Ohligs dazugekommen sind. Nach der Paket-Flut vor den Weihnachtstagen habe sich die Zahl der Sendungen inzwischen wieder auf das Normalmaß eingependelt – ohne nennenswerte Abweichungen bei Packstation-Rückläufern.

Das Packstation-Prinzip

Ziel ist es, den Paketempfang so flexibel und einfach wie möglich zu gestalten. Wer über eine Packstation Pakete oder Päckchen versendet, ist an keine Öffnungszeiten einer Postfiliale oder DHL-Shops gebunden. Nach der Registrierung auf www.dhl.de/packstation und der Zusendung einer Kundenkarte muss bei einer Bestellung als Adresse die Kundennummer sowie die Nummer der gewünschten Packstation angegeben werden.

Die Benachrichtigung über eingegangene Pakete erfolgt per E-Mail, SMS oder App. Die Sendungen liegen neun Tage zur Abholung bereit. An der Packstation wird der Barcode der Kundenkarte eingelesen. Zudem muss eine mobile TAN eingegeben werden, die über die App generiert wird.

Pakete und Päckchen können im Übrigen auch ohne Registrierung versendet werden. Ein Beleg mit der Sendungsnummer kann vor Ort ausgedruckt werden.

Standorte in Solingen

Zu den drei ersten Packstationen an der Nippesstraße, im Gewerbegebiet Scheuren und an der Birker Straße sind fünf weitere am Stockkamp, an der Mittelstraße (beide Penny), an der Hildener Straße, Nümmener Feld und Weyerstraße (alle Lidl) hinzugekommen.

Die drei Automaten auf den Parkplätzen des Discounters Lidl in Ohligs, Wald und Gräfrath sind allerdings jeweils nur von 7 bis 22 Uhr zugänglich. „Es sollte lieber eine zeitlich begrenzt zugängliche entstehen, als gar keine“, erklärt die Sprecherin der DHL Group. „Denn: Kooperationspartner zu finden ist essentiell.“

Vor dem Neubau einer DHL-Packstation muss ein geeignetes Grundstück mit Stromanschluss gefunden werden, zudem muss der Standort gut zugänglich sein. „Erst wenn die Kommune auch eine Baugenehmigung erteilt hat, kann der Aufbau beginnen.“ In Solingen sind mittelfristig weitere Stationen geplant. „Gerne können sich Kunden bei uns melden und Vorschläge für neue Standorte machen“, heißt es.

Packstation-Modernisierung

Die Packstation an der Nippesstraße gehört zur ältesten Generation. Konkrete Pläne, den Automaten gegen einen modernen auszutauschen, gibt es bei der DHL nicht – obwohl nur wenige Fächer für größere und inzwischen genormte Pakete zur Verfügung stehen.

Die DHL weißt darauf hin, dass es nie ein stationäres System geben könne, das alle Verpackungsgrößen aufnehmen kann. „Als Alternative gibt es ein großes Netzwerk an Postfilialen und DHL-Partnershops, wo ebenfalls bequem Sendungen abgeben werden können.“

Kunden-Zahlen