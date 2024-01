Arbeitsagentur veröffentlicht neue Statistik Zahl der Arbeitslosen steigt in Solingen zum Jahresausklang leicht an

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist in Solingen im Vergleich zum Vorjahresmonat wiederum leicht gestiegen. So waren zum Ausklang des Jahres 2023 in der Klingenstadt insgesamt 3190 Menschen von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen, also bereits ein Jahr oder länger arbeitlos gemeldet. Das sind in der Summe 16 Personen beziehungsweise 0,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor zum gleichen Zeitpunkt. Von den Langzeitarbeitslosen wurden 93 Prozent in der Grundsicherung betreut. Dies entspricht 2966 Personen in Solingen.