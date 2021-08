Arbeitsmarkt in Solingen : Zahl der Arbeitslosen geht im August weiter zurück

Solingen Im August waren 6583 Menschen in der Klingenstadt auf Jobsuche. Einen Rückgang gab es beispielsweise bei jungen Leuten. Sorgen bereiten hingegen die Langzeitarbeitslosen.

Der Arbeitsmarkt in Solingen präsentiert sich nach wie vor relativ stabil. Das geht aus den jüngsten Daten der Agentur für Arbeit Solingen / Wuppertal hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden und die für die Klingenstadt im August 2021 einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 1300 Personen beziehungsweise um 16,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ausweisen.

Aktuell sind in Solingen 6583 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 7,6 Prozent, nachdem die Quote im August 2020 noch bei 9,1 Prozent gelegen hatte. Gleichzeitig zeigte sich auch im Vergleich zum Juli ein positiver Trend. Denn tatsächlich waren im August insgesamt 36 Personen weniger als im Vormonat arbeitslos, was wiederum einer Verringerung der Arbeitslosigkeit um 0,5 Prozent entspricht.

Dabei vermittelt ein Blick auf unterschiedliche Personengruppen allerdings ein recht differenziertes Bild. Während nämlich im Bereich der jungen Menschen unter 25 Jahren ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen war, ging die Zahl der Langzeitarbeitslosen – also jener Personen, die länger als ein Jahr ohne Job sind – deutlich nach oben. So lag die Zahl der Langzeitarbeitslosen im August 2021 bei 3015 Personen. Damit ist fast jeder zweite Solinger Arbeitslose schon seit mehr als einem Jahr auf Jobsuche. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gehörten in der Summe 477 Personen mehr zu diesem Personenkreis, was einen Zuwachs von 18,8 Prozent bedeutet.