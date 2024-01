Trotz neuen Regens Wupperverband sieht weiter keine Hochwasser-Gefahr für Solingen

Dies, so die Sprecherin, gelte auch für den Eschbach sowie für die Wupper, die in Unterburg zusammenfließen und in der Vergangenheit schon mehrfach für teilweise verheerende Hochwasser gesorgt hatten. So war es zuletzt im Juli 2021 zu einer regelrechten Flutkatastrophe gekommen, als seinerzeit binnen weniger Tage bis dahin kaum für möglich gehaltene Niederschlagsmengen über dem Bergischen Land niedergegangen waren. Diese Sarkregenfälle sowie eine zu spät eingeleitete Entlastung der Talsperren am Oberlauf der Wupper und ihrer Nebenläufe hatte damals schließlich zu einem sogenannten Jahrhunderthochwasser geführt, welches am Ende allein in Solingen Millionenschäden anrichtete.