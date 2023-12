Hochwasserlage in Solingen Wupperverband bleibt in Hochwasser-Bereitschaft

Die Zeit der wettertechnischen Entspannung war nur von kurzer Dauer. Nachdem der Regen über die zurückliegenden Weihnachtsfeiertage zunächst einmal eine Pause eingelegt und sich am Donnerstag selbst die Sonne nach etlichen eher grauen Tagen erstmals wieder gezeigt hatte, setzten in der Nacht zu Freitag im Bergischen Land und damit auch in Solingen erneut ergiebige Regenfälle ein – weswegen die Bewohner vor allem in den von der Jahrhundertflut vom Sommer 2021 besonders heimgesuchten Stadtteilen wie zum Beispiel Unterburg einmal mehr bangen Blickes in den wolkenverhangenen bergischen Himmel schauten.