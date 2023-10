Nach der Flutkatastrophe 2021 Wupperufer am Balkhauser Kotten in Solingen ist wieder sicher

(or) Das in den zurückliegenden Wochen vergleichsweise gute Wetter hat es möglich gemacht. Wie der Wupperverband jetzt mitgeteilt hat, sind die seit September laufenden Arbeiten an der Wupper zur Sicherung des Balkhauser Kottens mittlerweile abgeschlossen und damit pünktlich vor dem Beginn der Laichsaison der Lachse beendet worden. Der Uferbereich wurde mit Wasserbausteinen geschützt. Beim Hochwasser 2021 war ein Teil der Wiese am Kotten abgebrochen. Durch die Sicherung mit Steinen und Verfüllung mit Wupperkies wird nun ein weiterer Uferabbruch vermieden. Außerdem sind mehrere Buhnen gestaltet worden. Diese haben eine ökologische Funktion, denn sie verbessern die Strömungsvielfalt. Aus der Ablagerung Kies wurde zudem eine Insel gestaltet, die nun ein Gewässerarm umfließt.