Nach Tod von Patienten Urteil im Silikonöl-Prozess – Solinger muss ins Gefängnis

Ob er Geld verdient habe mit den „Behandlungen“? Und dass er dafür billiges Bausilikon verwendet haben soll? Auch das hatte der Solinger bestritten. Anfangs war von drei weiteren „Kunden“ die Rede, später dann von zehn. Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des 46-Jährigen waren Haftungsausschlüsse gefunden worden, mit denen der Angeklagte sich hatte absichern wollen. Ein Zeuge hatte ausgesagt, nach der Injektion schwere gesundheitliche Probleme bekommen zu haben. Getroffen habe man sich damals in einem Hotelzimmer in Berlin, kurz darauf sei er für mehrere Wochen in die dortige Charité eingeliefert worden.