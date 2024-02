Neue BHC-Heimat Arena-Standort: Wuppertal sticht Solingen aus

Bis zum Saisonende stehen zwar noch etliche Spieltage auf dem Programm. Aber trotz aller damit einstweilen weiter eingehenden Fragezeichen dürfte bereits heute klar sein, dass Handball-Bundesligist Bergischer HC am Ende auf eine wirtschaftlich ausausgesprochen erfolgreiche Spielzeit zurückblicken Kann. Denn wie BHC-Geschäftsführer Jörg Föste am Mittwoch im Rahmen der Vorstellung einer neuen Marketingkooperation mit den Vereinen Bayer Dormagen und HSG Siebengebirge bekannt gegeben hat, wird das sportliche Aushängeschild der Region den Umsatz in der Saison 2023 / 24 einmal mehr auf fünf Millionen Euro steigern.