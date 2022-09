Solingen : Von der Heydt-Preis für Susanne Kessler

Aus den Händen von Oberbürgermeister Uwe Schneidewind erhielt Susanne Kessler den Preis. Foto: Michael Tesch

Solingen In der City-Kirche Elberfeld wurde die Künstlerin ausgezeichnet, die seit 35 Jahren mit zahlreichen Ausstellungen in Solingen vertreten war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wirft man einen Blick auf die Ausstellungsvita der Künstlerin Susanne Kessler, fällt sofort ins Auge, dass ihr künstlerischer Ausgangspunkt in der Klingenstadt lag. Unter dem Titel „Malerei 1983 bis 1987“ zeigte das Deutsche Klingenmuseum 1987 nämlich die erste große institutionelle Einzelausstellung der gebürtigen Wuppertalerin. Eine Präsentation, der in den folgenden Jahren viele weitere an unterschiedlichen Orten in der Stadt folgen sollten – zuletzt 2014 im Kunstmuseum („Das Gelbe und das Blaue Buch“).

35 Jahre sind seit dem Debüt in Solingen vergangen. Jahrzehnte, in denen die heute in Rom und Berlin lebende Susanne Kessler ein beeindruckendes wie extrem vielschichtiges Werk schuf, welches sich kaum fassen oder einordnen lässt. Die Künstlerin zeichnet und malt, sie schafft skulpturale Arbeiten, die manchmal Zeichnung und Malerei einbeziehen, sie führt Tagebücher (ihre Lebensbibliothek). Und sie baut oft überdimensionale, stets auf den Ort der Präsentation zugeschnittene Raumkonstruktionen – für Museumsräume, aber auch in der freien Natur.

Jetzt ehrte die Stadt Wuppertal Susanne Kessler für ihr Lebenswerk mit dem 12.500 Euro dotierten Von der Heydt-Kulturpreis. Am Sonntag wurde der Künstlerin der Preis von Oberbürgermeister Uwe Schneidewind in einer Festveranstaltung in der City-Kirche in Elberfeld überreicht.

„Es ist auch Zeit geworden“, erklärte Dr. Michael Zeller in seiner Laudatio auf Susanne Kessler mit einem Augenzwinkern. Zeller betonte, wie schwierig es sei, Kessler in ihrem Schaffen zu bennenen, ihr Werk stilistisch einzuordnen, denn es entziehe sich einer Eingrenzung. Das Werk Kesslers sei für ihn einfach „kraftvoll, kernig und elegant“.

Susanne Kessler erinnerte sich an ihre Fassungslosigkeit, als die Nachricht vom Preis bei ihr eintraf: „Da war ich platt“. Sie fühle sich „wahnsinnig geehrt“. Darüber hinaus habe die Nachricht vom Preis in Zeiten von Corona, in denen Künstler kaum ausstellen konnten, „viel Kraft gegeben“. Den Kreis zu ihrer Geburtsstadt schlug Kessler mit dem Hinweis auf ihre Ausstellung 1994 im Von der Heydt-Museum: „Das war eine ganz wichtige Ausstellung für mich.“ Und zu Wuppertal: „Ich bin mit dieser Stadt immer in Verbindung. Und dieses Band wird immer stärker.“

Seit 1950 wurden mit der Von der Heydt-Kulturpreis der Stadt Wuppertal über 100 Persönlichkeiten und Ensembles ausgezeichnet, darunter Heinrich Böll, Alice Schwarzer, Pina Bausch, Tom Tykwer und Tony Cragg. Neben dem Hauptpreis wird auch ein mit 5000 Euro dotierter Förderpreis vergeben, der in diesem Jahr an die Sängerin und Komponistin Maria Basel geht.

(mit)