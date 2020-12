Urteil am Landgericht Wuppertal : Hohe Haftstrafe im Pflegemutter-Prozess

Solingen / Wuppertal Für den Tod eines 21 Monate alten Kindes musste sich eine 51-Jährige vor dem Landgericht verantworten – das Urteil: sechs Jahre und zehn Monate.

Warum ? Diese Frage blieb auch am Ende einer beinahe einstündigen Urteilsbegründung unbeantwortet. Zuvor hatte der Vorsitzende Richter Joachim Kötter das Urteil im Prozess gegen die wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagte Pflegemutter verkündet: Sechs Jahre und zehn Monate muss die 51-Jährige in Haft.

„Ein solches Nachtatverhalten würde kein normaler Mensch schaffen“, versuchte der Vorsitzende Richter das Entsetzen über die Tat in Worte zu fassen. Man habe sich bis zum Schluss nicht hineinversetzen können in das, was in der Angeklagten vorgegangen sei, als sie auf das ihr anvertraute Kind einschlug. Die Tat müsse sich über mindestens 20 Minuten hingezogen haben, von einem kurzen Ausraster könne keine Rede sein. Es sei mehrfach wie von Sinnen auf das Kind eingeschlagen worden – „empatielos, roh und rücksichtslos.“ Man glaube der Angeklagten auch nicht, dass sie danach noch Wiederbelebungsversuche unternommen haben will. Das sei aus Sicht der Kammer allenfalls Wunschdenken und der Versuch, sich selbst zu schützen.