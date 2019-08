Zwischen Haasenmühle und Nesselrath : Abriss der Wupperbrücke bis Ende August

Solingen/Leichlingen Die vorbereitenden Arbeiten zwischen Haasenmühle und Nesselrath laufen bereits auf Hochtouren.

Riesige Säcke werden auf der maroden Brücke Haasenmühle/Nesselrath von Bauarbeitern mit Sand befüllt und ans Ufer der Wupper gehievt. Sowohl auf Solinger als auch auf Leichlinger Wupperseite wurden in den vergangenen Tagen Baustraßen angelegt. Lkw haben so schon bald Gelegenheit, bis ans Ufer zu fahren und die Betonteile der Wupperbrücke aufzunehmen und abzutransportieren.

Die vorbereitenden Arbeiten zum Abbruch der maroden Brücke zwischen Haasenmühle und Nesselrath laufen auf Hochtouren. Die Brücke ist seit geraumer Zeit nun auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt, damit die Bauarbeiter ungehindert arbeiten können. Das Bauwerk selbst wird zunächst in den Rohbauzustand versetzt – Geländer und Asphalt werden entfernt „Wir wollen die Brücke in der letzten August-Woche abreißen“, sagt der Bauleiter der Firma Heitkamp, Dominik Radtke, im Gespräch mit unserer Redaktion. Das wäre ab dem 26. August der Fall. „Drei bis vier Tage brauchen wir für den Abriss“, ergänzt der Bauleiter. Danach werden sukzessive die Widerlager abgebaut.

Bevor aber überhaupt Hand an das im wahrsten Sinne des Wortes in die Jahre gekommene Betonmauerwerk gelegt werden kann, muss zuvor eine Traggerüst beziehungsweise Arbeitsplateau unter der Brücke installiert werden. Das soll die Betonteile auffangen, damit sie nicht in die Wupper fallen. „Bei all diesen Arbeiten muss das Wetter mitspielen“, sagt Dominik Radtke.