Wupperufer in Solingen Hochwasserschutz am Kotten unter Zeitdruck

Knapp zwei Jahre, nachdem das verheerende Jahrhunderthochwasser vom Juli 2021 auch am Balkhauser Kotten an der südlichen Stadtgrenze von Solingen eine Schneise der Verwüstung geschlagen hat, steht der zuständige Wupperverband nun in den Startlöchern, um mit groß angelegten Sicherungsmaßnahmen eine Wiederholung der Katastrophe für die Zukunft möglichst auszuschließen. Denn geht es nach den Verantwortlichen, sollen der historische Kotten, aber auch die ihn umgebende Natur bei neuen Starkregenereignissen fortan weit besser gesichert sein, als dies an jenem verhängnisvollen Abend des 14. Juli 2021 der Fall gewesen ist.