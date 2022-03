Sportlergala dismal in einem kleineren Rahmen : Würdigung für das „Team Solingen“

Oberbürgermeister Tim Kurzbach überreichte den Sportlerehrenpreis an die B-Jugend des HSV Gräfrath. Foto: Peter Meuter

Solingen Über 50 Einzelathleten und Mannschaften aus der Klingenstadt erhielten am Samstag im Kleinen Konzertsal des Theater und Konzerthauses ihre Auszeichnungen für herausragende Leistungen in den Jahren 2020 und 2021.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Nein, ganz so festlich wie früher war es nicht, als die erfolgreichsten Solinger Sportler ihre begehrten Preise entgegennahmen: Auf eine große Gala wie vor der Pandemie mussten sie erneut verzichten. Der warme Applaus der geladenen Gäste für die Geehrten im Kleinen Konzertsaal dürfte das aber wettgemacht haben. Und vergessen wurde bei der ersten Sportehrung seit der Ausbreitung des Corona-Virus niemand. So hatte Oberbürgerbürgermeister Tim Kurzbach buchstäblich alle Hände voll zu tun: Über 50 Urkunden und Pokale überreichte er am Samstag – und würdigte damit die Leistungen der vergangenen zwei Jahre.

Elf Einzelsportler und drei Vereine erhielten die Auszeichnung für ihre Erfolge im Jahr 2020 sowie 38 Athleten für das Jahr 2021. Und manch einer brauchte sich zwischendurch gar nicht erst wieder hinzusetzen. Wie Katja Blos zum Beispiel: Die Sportschützin von der Ohligser Schützengemeinschaft hatte im Oktober 2021 bei der Deutschen Meisterschaft in München Silber im Kleinkaliber 3 mal 20 der Klasse Damen II errungen. Sie nahm nicht nur ihre eigene Ehrung entgegen, sondern auch die für Sohn Bastian und Teamkollege Kai Dembeck, die in der gleichen Disziplin Gold mit der Mannschaft gewonnen hatten. „Ich habe viel Platz im Kofferraum“, scherzte sie.

Info Mannschaften wurden geehrt Auch verschiedene Mannschaften wurden geehrt: Den Sportehrenpreis für das Jahr 2020 erhielten als Mannschaft die B-Mädchen des HSV Solingen-Gräfrath für den ersten Platz bei der Nordrhein-Meisterschaft im Handball 2019/20 sowie die B-Mädchen der Friedrich-Albert-Lange-Schule, die den ersten Platz bei der Handball-Landesmeisterschaft der Schulen gewonnen hatten. Eine weitere Mannschaftsehrung ging an die U12-U18 der Schachgesellschaft Solingen: Sie hatte mit der NRW-Mannschaft den ersten Platz bei der Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft errungen.

Aber nicht nur unmittelbare Triumphe, sondern auch jahrzentelange Verdienste um den Sport galt es zu würdigen – mit drei Sonderehrungen: Eine davon erhielt Andreas Lukosch vom Wald-Merscheider Turnverein. Dort gehört der Leiter des Geschäftsbereichs Sport längst zum „Inventar“, wie Moderator Bernd Hamer erklärte.

Vor 25 Jahren hatte Lukosch eine Kinder-Kungfu-Gruppe übernommen. Dem folgten viele weitere Aufgaben, so dass er sich ab 2009 komplett auf die Tätigkeiten im Verein konzentrierte. Gerührt nahm er die Auszeichnung vom Oberbürgermeister entgegen – ebenso wie Ayhan Altindag: Seit 40 Jahren steht der Taekwondo-Großmeister auf der Matte, gründete den Taekwondo Club Solingen und trainierte unzählige Landesmeister und Deutsche Meister. Sein langjähriger Einsatz als Bundesprüfer brachte ihm auch die Ehrennadel in Bronze der Deutschen Taekwondo-Union ein. Kurzum: Die Sportart sei „in der Klingenstadt ohne Ayhan Altindag nicht denkbar“, sagte Bernd Hamer. Und noch eine Sonderehrung gab es: Sie ging an Cornelia Ern-Joachim. Als Seniorenspielerin im Deutschen Badmintonverband bestritt sie Welt- und Europameisterschaften, brachte als Trainierin den Nachwuchs auf Kurs und engagierte sich unter anderem als Aktivenvertreterin.

Lob für den Sport gab es aber auch unabhängig von großen Ehrungen und Pokalen: So hätten die Solinger Vereine den Menschen in der Pandemie Hoffnung gegeben und auch eine hohe Innovationskraft bewiesen – zum Beispiel durch die vielen Online-Formate, hob Sportbund-Präsident Detlef Wagner in seinem Grußwort hervor. Zugleich bekräftigte er: „Wir wollen den Sport nach vorne bringen.“ Dafür brauche es dringend Trainings- und Wettkampfstätten – auch für den Breiten- und Schulsport. Gegen eine neue Halle für den Bergischen Handball-Club sei er übrigens nie gewesen.