Optik & Akustik Wollenhaupt : „Eine einfühlsame Beratung hilft“

Firmengeschichte Das optische Fachgeschäft nahm am 1. November 1929 seine Arbeit am Mühlenplatz auf. Verkauft wurden lange Jahre auch Fotoapparate und Ferngläser. Nach der Bombardierung der Innenstadt hielt Hanns Wollenhaupt den Betrieb unter anderem in der Garage seines Privathauses aufrecht, bevor 1949 ein Pavillon auf dem Mühlenplatz bezogen wurde. Zehn Jahre später zog das Hauptgeschäft in den Sparkassen-Neubau am Dreieck. Der Pavillon auf dem Mühlenplatz wurde 1961 aufgegeben. Seit 1979 hat Wollenhaupt seinen Sitz im Gebäude Kölner Straße 130, wo zeitweise auch die 1. Etage genutzt wurde.