Traditionsveranstaltung in der City Wolf Condera und Altstars sorgen beim Solinger Winzerfest für Stimmung

So werden am Samstag, 10. August auf dem Mühlenplatz Wolf Codera mit seinen Allstars und viele weitere Künstler vertreten sein, wobei der Auftritt der Wolf Codera Allstars ab 19 Uhr einer der Höhepunkte des Festes werden dürfte. Die Organisatoren Susanne Garpheide-Keusen und Hansjörg Schweikhart freuen sich jedenfalls über die gute Zusammenarbeit im Rahmen der 650-Jahre-Feierlichkeiten „Das wird ein schönes Wochenende mit feinen Weinspezialitäten, Tanz, Musik und vor allem viel Geselligkeit bei uns in Solingen-Mitte“, sagten die beiden Macher am Mittwoch. Die offizielle Eröffnung des Winzerfestes am Freitag, 9. August, wird um 16 Uhr durch Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach erfolgen.