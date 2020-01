Musik-Reihe von Wolf Codera : Hoffnung auf weitere Session Possible

Seit knapp zwölf Jahren steht Wolf Codera (r.) mit namhaften Musikern bei der Session Possible regelmäßig in Solingen auf der Bühne – zuletzt in der Ohligser Festhalle sowie bei den Open Air-Konzerten am Alten Hauptbahnhof (Foto). Foto: Stephan Köhlen

Solingen Nach dem Verkauf der Festhalle soll es weitere Konzerte der Reihe in Solingen geben – wo, ist allerdings offen.

Von Alexander Riedel

Ideen für neue Auftrittsorte gibt es genug: Die Maschinenhalle im Gründer- und Technologiezentrum brachten Fans der „Session Possible“ ins Gespräch. Auch den Walder Stadtsaal will sich Musiker Wolf Codera nach einer Anregung anschauen. „Solingen ist ein sehr erfolgreicher Standort mit vielen Gästen“, betont er. Davon hatte die städteübergreifende Musik-Reihe, in der der Saxofonist mit wechselnden, hochkarätigen Kollegen bekannte Titel nach Lust und Laune interpretiert, auch an ihrem jüngsten Schauplatz in der Ohligser Festhalle reichlich: „Wir haben dort einen Indoor-Rekord erreicht.“

Doch damit ist es nun zunächst vorbei. Betreiber André Hitzegrad hat die Halle an Kölner Unternehmer verkauft. Diese wollen sie zwar ebenfalls für Veranstaltungen nutzen. Einen Kontakt habe es aber bislang nicht gegeben, sagt Codera, der zudem ausdrücklich betont, es sei nie zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und Hallenbetreibern gekommen.

Info Die nächsten Konzerte in Nordrhein-Westfalen Termine Die nächste Session Possible findet am Rosenmontag, 24. Februar, um 20 Uhr in Hattingen statt. Schauplatz ist das Industriemuseum Henrichshütte. Weitere Sessions sind am 28. März um 20 Uhr im Franky´s am Güterbahnhof in Mülheim / Ruhr sowie am 2. April um 19 Uhr in der Gesamtschule Waltrop. codera.de

Das gelte auch für das Restaurant Steinhaus am Alten Bahnhof. Dessen alte Schalterhalle bot vor dem Umzug in die Festhalle jahrelang die Bühne für das beliebte Musikereignis. Allerdings sei dort wegen mehrerer offener Fragen zeitweise nicht klar gewesen, ob man dort wieder spielen könne, berichtet Codera. Stressmomente seien erschwerend für das Projekt, das am jeweiligen Schauplatz kontinuierlich laufen solle.

Ab 2008 fasste die Reihe, die der gebürtige Bochumer ursprünglich im Ruhrgebiet installierte, auch in der Klingenstadt Fuß. Pop und Soul bestimmen das Programm. Die „Session Possible“ sei ein „großartiger Spielplatz, auf dem sich Musiker kennenlernen und sich für Stars empfehlen“, aber nichts, wovon man lebe, betont Codera. Derzeit weilt der 58-Jährige in Barcelona, wo er ebenfalls regelmäßig an Musikprojekten arbeitet. „Ich bin einen großen Teil des Jahres hindurch gar nicht in Deutschland“, erklärt er.

Eine Reihe von Terminen der „Session Possible“ steht für 2020 bereits in verschiedenen Städten der näheren Umgebung. Die Möglichkeit, in Solingen eine Veranstaltung einzubauen, gebe es immer, sagt Codera: „Die würden wir innerhalb von vier Wochen so gut verkauft bekommen, dass sie sich trägt“, ist er sicher.