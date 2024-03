Feuer in Solingen Drei Tote bei Wohnungsbrand – Kind unter den Opfern

Update | Solingen · In einem fünfstöckigen Wohngebäude in Solingen ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Bislang wurden drei Tote gefunden, darunter ist ein Kind. Es gibt neun Verletzte. Was bislang bekannt ist.

25.03.2024 , 09:20 Uhr

11 Bilder Tote und Verletzte bei Wohnungsbrand in Solingen 11 Bilder Foto: Gianni Gattus

Die Feuerwehr hat den schweren Wohnungsbrand gegen neun Uhr am Morgen unter Kontrolle gebracht. Es liefen aber noch Nachlöscharbeiten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Drei Menschen wurden tot gefunden, wie ein Feuerwehrsprecher unserer Redaktion sagte. Zwei seien identifiziert, es handele sich um ein Kind und einen Erwachsenen. Offenbar sind es Mitglieder einer Familie. In der Dachgeschoss-Wohnung, in der die Leichen gefunden wurden, seien insgesamt zwei Erwachsene und zwei Kinder gemeldet. Ein viertes Todesopfer konnte der Sprecher vor Ort derzeit nicht bestätigen. Ein Mensch wurde am Morgen noch vermisst, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Zahl der Verletzten habe sich gegenüber ersten Angaben auf neun erhöht. Darunter seien zwei Schwerst- und sieben Schwerverletzte. Der Brand war am frühen Morgen in einem fünfgeschossigen Wohnhaus an der Grünewalder Straße in Solingen-Höhscheid ausgebrochen und gegen 3.50 Uhr der Feuerwehr gemeldet worden. „In dem Gebäude gibt es ein ausgebautes Dachgeschoss und es ist viel Holz verbaut“, sagte der Pressesprecher. Ein Mensch ist auf der Flucht vor dem Flammen aus einem Fenster gesprungen. Der viergeschossige Altbau mit ausgebautem Dach sei massiv zerstört, sagte der Feuerwehrsprecher. Treppen seien zusammengestürzt. Die Feuerwehr war nach seinen Angaben mit etwa 120 Kräften im Einsatz. Zu der Brandursache und Hintergründen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Mehr in Kürze Hier geht es zur Bilderstrecke: Tote und Verletzte bei Wohnungsbrand in Solingen

(top/lav/dpa)