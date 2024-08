Solinger FDP fordert Umdenken Wohnungsbau soll neuen Schwung für Gewerbeansiedlungen bringen

Die Freien Demokraten in Solingen blicken mit Sorge auf die aktuelle Entwicklung am Bau und fordern darum nun noch einmal vehement ein Umdenken der Verantwortlichen in der Klingenstadt. So sei es gerade mit Blick auf die seit einigen Wochen neu angefachte Diskussion über die Ausweisung künftiger Gewerbegebiete das Gebot der Stunde, einen pragmatischen Blick auf die Probleme zu richten. Denn tatsächlich könnten verstärkte Anstrengungen im Wohnungsbau auch wieder neuen Schwung in den Markt für Gewerbeimmobilien bringen, sagte jetzt beispielsweise der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Solinger Stadtrat, Dario Dzamastagic.