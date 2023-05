Gas bleibt in Solingen wichtigste Heizungsart Wohnungsneubau in Solingen stagniert

Die Bautätigkeit in Solingen bewegt sich, wenn es um neue Wohngebäude geht, seit mehreren Jahren auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau. Das geht aus am Dienstag vom Landesstatistikamt IT.NRW veröffentlichten Zahlen für ganz Nordrhein-Westfalen hervor. So hat die Klingenstadt in den Jahren von 2018 bis 2022 bei den fertiggestellten Wohngebäuden je 1000 Einwohner im Vergleich mit anderen Gemeinden landesweit kontinuierlich hintere Plätze belegt. Und auch die absoluten Zahlen fertiggestellter Wohngebäude beziehungsweise Wohnungen stagnierte mehr oder weniger im Beobachtungszeitraum.