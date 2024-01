Privater Wohnungsbau in Solingen Hier kostet der Quadratmeter im Schnitt 4017 Euro

Solingen · Neubauprojekte fürs private Wohnen sind in Solingen so gut wie zum Erliegen gekommen. Eines der wenigen Projekte, die derzeit noch zu Ende gebracht werden, sind die Bremer-Häuser an der Löhdorfer Straße. Doch die Vermarktung ist nicht einfach.

So sieht das Wohnprojekt Montanushof aus 9 Bilder Foto: Alexandra Rüttgen