Leserforum Knapper Wohnraum in Solingen „Bin Vater. Suche seit Jahren. Lebe im Wohnzimmer“

„Wir haben in Solingen schwerbehinderte Menschen, die ohne Hilfe ihre Wohnung gar nicht verlassen können, da sie nicht barrierefrei sind und teilweise seit Jahren ihre Wohnungen nicht verlassen konnten! Die Wartelisten für barrierefreie Wohnungen sind so lang, dass man höchstens durch einen Todesfall weiter nach vorne rutscht, sorry, so ist leider die Realität. Ich bin selber Rollstuhlfahrer und kann aus Erfahrung sagen, dass es nahezu unmöglich ist, etwas Passendes zu finden und man nehmen muss, was man kriegen kann.“