Wohlgemuth spielt auf Krankenschein

Solingen Die Theatergesellschaft spielt ein Theaterstück aus der Feder von Komödien-König Ray Cooney drei Mal auf der Cobra-Bühne.

„Und alles auf Krankenschein“ heißt das Stück von Ray Cooney, das die Theatergesellschaft Wohlgemuth ab dem 1. Juni an drei hintereinander liegenden Tagen auf die Bühne der Cobra in Merscheid bringen wird. Bei den Aufführungen wird Bruno Arnold in die Rolle des ehrgeizigen Facharztes Dr. Armbrüster schlüpfen. Bei der letzten Probe übernahm Tobias Müller kurzfristig diesen Part. Im englischsprachigen Original heißt die Hauptfigur Dr. Mortimer. Ein bisschen hat das Theaterteam der Wohlgemuth unter der Regie von Rosi Müller das Stück angepasst. Die Namen wurden verändert. „Weil wir damit zusätzlich sprachlich spielen – und das geht nur auf Deutsch“, erklärt Rosi Müller.

Das Stück wird am Freitag und Samstag, 1. und 2. Juni, jeweils um 19 Uhr aufgeführt. Die Vorstellung am Sonntag, 3. Juni, beginnt um 15 Uhr. Es gibt es Kaffee und Kuchen.

Mit gewohnter Spiellust wird derzeit noch eifrig an Nuancen gefeilt. Parallel dazu erstellt Frank Ernst das Bühnenbild. „Aufbauen können wir das erst am Donnerstag vor der Aufführung, weil die Bühne hier ja ansonsten anderweitig verwendet wird“, sagt Rosi Müller, die auch die Rolle der Ehefrau Armbrüster übernommen hat, weil Ellen Katzke kurzfristig erkrankt ist. So seien die letzten Proben immer noch einmal besonders spannend. „In der Kulisse mit Kostümen zu spielen, gibt immer nochmal den letzten mentalen Kick für das Team.“ Außerdem gelte es, hier und da auch Abfolgen und Schritte abzuändern. „Manchmal müssen wir Geprobtes spontan ändern, weil das Bühnenbild das so nicht hergibt.“