Nach jahrelanger Auseinandersetzung Wochenmärkte dürfen in Solinger Hand bleiben

Der Hintergrund: Im Jahr 2014 hatte sich die Stadt dazu entschlossen, die besagten Wochenmärkte in der Stadtmitte sowie in den beiden Stadtteilzentren nicht mehr selbst zu organisieren, sondern stattdessen in andere Hände zu legen. Hierdurch sollten die Wochenmärkte als Einrichtung des öffentlichen Lebens in Solingen dauerhaft gesichert und ferner die Belastungen für die Händler in erträglichen Grenzen gehalten werden. Doch tatsächlich stand die Vergabe der Märkte lange Zeit unter keinem besonders günstigen Stern. Denn nachdem in den Jahren nach 2014 schon mehrere Vergabeverfahren gescheitert waren, veröffentlichte die Stadt im Juli 2020 schließlich eine erneute öffentliche Ausschreibung über eine Dienstleistungskonzession zur Durchführung der Wochenmärkte, bei der die lokale Unternehmergesellschaft Solinger Markthändler erneut den Vorzug vor der Deutschen Marktgilde erhielt, die wiederum bundesweit im Wochenmarkt-Geschäft tätig ist.