„Woche der Artenvielfalt“ in Solingen Wie ein Paradies für Bienen entsteht

Info

Infostand Am Donnerstag, 7. März, informiert die Stadt von 14 bis 17 Uhr an einem Stand vor der Gläsernen Werkstatt, Hauptstraße 61-63. Von 17 bis 19 Uhr schließt sich im Gebäude ein Info- und Beratungsabend an.

Hotline Telefonischen Rat gibt es am Freitag, 8. März, von 15 bis 18 Uhr unter ☏ 02 12 / 290-5448.

Internet Über die neue Kampagne, aber beispielsweise auch über Baumpatenschaften, den Rückbau von Schottergärten und über Dachbegrünung informiert die Verwaltung auf der Seite nachhaltig.solingen.de.

Kontakt Wer sich persönlich beraten lassen möchte, schreibt eine E-Mail an artenvielfalt@solingen.de und gibt darin Name, Adresse und Telefonnummer an.