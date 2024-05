75 Jahre Grundgesetz Wo die Verfassung in der Solinger City erlebbar ist

Dazu sind alle Interessenten eingeladen, sich am frühen Samstagnachmittag, 25. Mai, auf dem Fronhof einzufinden. Dort ist der sogenannte „Engel der Kulturen“ in den Boden eingelassen – ein Kreis mit den Zeichen der drei abrahamitischen Weltreligionen, also Judentum, Christentum und Islam. Geschaffen hatten ihn einst die Künstler Carmen Dietrich und Gregor Merten – als Bekenntnis zum Zusammenhalt über kulturelle Grenzen hinweg. Im Kontext des geplanten Grundgesetz-Rundganges könnte das Werk zugleich auch als Anspielung auf die in Artikel vier der bundesdeutschen Verfassung verankerte „Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses“ dienen. Alle acht Stationen des Weges stehen für verschiedene Grundrechte. Um die unantastbare Würde des Menschen aus Artikel eins geht es zum Beispiel in der Bildungs- und Gedenkstätte an der Max-Leven-Gasse, deren Namensgeber in der Pogromnacht von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Das Brief- und Fernmeldegeheimnis kommt beim Besuch der Post zur Sprache.