Arbeitslosigkeit steigt Wirtschaftskrise erreicht den Solinger Arbeitsmarkt

Die schlechte wirtschaftliche Lage hinterlässt in Solingen inzwischen deutliche Spuren. Das geht aus den jüngsten Arbeitsmarktzahlen hervor, die die Agentur für Arbeit Solingen / Wuppertal am Dienstag veröffentlicht hat. Demnach stieg die Arbeitslosenquote im April im Vergleich zum Vorjahresmonat von acht Prozent auf nunmehr 8,2 Prozent an.