Wirtschaftsförderung Solingen Solingen.Business bietet (nicht nur) Krisenservice

Die CBS International Business School bei Ebbtron an der Dunkelnberger Straße in Ohligs mit Studiengängen in Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen und General Management zählt der Wirtschaftsförderer überdies zu einem wichtigen Baustein. Das Gründer- und Technologiezentrum an der Grünewalder Straße soll neben Start-Ups auch die technologische Entwicklung vorantreiben, das Rasspe-Gelände in der Kohlfurth steht für die Entwicklung neuer Mobilität und Nachhaltigkeit. „Wir sind mit unseren Mitarbeitern vor Ort“, sagt Frank Balkenhol. Er kündigt für Ohligs-Ost die Rahmenplanung an: „Die wird dieses Jahr kommen.“ Leben sieht Balkenhol auch auf dem Rasspe-Gelände. „Hier wird der Bebauungsplan weiter entwickelt.“