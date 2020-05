Wirtschaft in Solingen : Führen auf Distanz will gelernt sein

Führen auf Distanz will gelernt sein

Wirtschaft in Solingen

Solingen Als Bereicherung und Ergänzung verstehen die beiden Business-Trainerinnen Petra Nickel und Katja Wohlgemuth die virtuelle Kommunikation. Sie haben sich jetzt zu Online-Trainerinnen ausbilden lassen.

Qualitätssiegel Für die Ausbildung zur zertifizierten Führungskraft haben Petra Nickel und Katja Wohlgemuth auch das Qualitätssiegel des Deutschen Weiterbildungsverbandes erhalten. Gleichwohl ist auch die Ausbildung zum Business-Coach und Business-Trainer zertifiziert. In diese Ausbildung integriert ist ein Persönlichkeitsentwicklungs-Programm. Das Motto von KOM-PASS lautet: „Aufbruch zu neuen Horizonten.“

Derart zusätzlich qualifiziert, haben Nickel und Wohlgemuth ihr neues Wissen direkt in die Praxis umgesetzt – und von ihren Kunden durchweg positive Rückmeldungen bekommen. „Als Online-Trainer braucht es einige andere Anforderungen“, meint Petra Nickel, „man steht in einem virtuellen Raum, man muss auf Gestik achten und sollte nicht zu schnell sprechen“.

Nickel und Wohlgemuth sehen jedenfalls einen großen Bedarf bei Unternehmen und Führungskräften im Bereich der virtuellen Kommunikation. Aber Führen auf Distanz will gelernt sein. „Das geht nur mit guter Kommunikation“, sagen die beiden Trainerinnen. Gerade in den vergangenen Wochen, als sich zum Teil wegen der Pandemie und damit verbundener Kurzarbeit viel Leerlauf am Arbeitsplatz einstellte, haben viele die Chance auf eine Weiterbildung genutzt.