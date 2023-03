Wirt in Solingen-Ohligs niedergestochen Vier Brüder und ein versuchter Totschlag

Sie war Gast in der Bar, als der Wirt dort im Mai 2022 mit einem Messer niedergestochen wird. Die Tat selbst bekam sie nicht mit, da war sie schon durch den Hintereingang geflohen. Aber was ist mit der Pistole, die das spätere Opfer vor dem Messerangriff in der Hand gehalten haben soll? Dass es so war, steht fest: Die Videokameras in der Kneipe in Ohligs hatten das Tatgeschehen aufgezeichnet.