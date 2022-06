Alte Schleiferei in Solingen : Spuren des Hochwassers am Wipperkotten sind beseitigt

Bis zu 2,18 Meter stand das Wupper-Hochwasser in der Nacht auf den 15. Juli vergangenen Jahres. Am Morgen war das Wasser bereits etwas gesunken. Foto: Schrage Foto: Förderverein Schleiferei Wipperkotten/Reinhard Schrage

Solingen Schon Corona hatte Führungen am Wipperkotten eingeschränkt, dann kam auch noch die Flut. Über zwei Meter hoch stand das Wasser im Juli. Jetzt ist alles renoviert und gereinigt, sodass die Schleiferei wieder regulär öffnen kann.

So sauber, dass man vom Boden essen könne, sei es im Wipperkotten nie gewesen, sagt Reinhard Schrage, Kurator des Fördervereins der alten Schleiferei. „Das vermittelt die Atmosphäre, dass hier noch gearbeitet wird“, sagt er. Es passe einfach, schließlich würden im Wipperkotten noch heute zwei Schleifer und zwei bis drei Messermacher regelmäßig arbeiten. Trotzdem haben der Förderverein und zahlreiche Helfer seit dem vergangenen Juli viel Arbeit in die Reinigung des alten Gebäudes gesteckt. Denn das Hochwasser im Juli vergangenen Jahres hatte heftige Spuren hinterlassen. Nun seien die Arbeiten soweit abgeschlossen, dass die alte Schleiferei wieder wie gewohnt jeden ersten und dritten Sonntag öffnen könne.

„So eine Naturkatastrophe hat es hier rund um die Wupper noch nie gegeben“, sagt Schrage. „Es war katastrophal, wir sind vom Hochwasser massiv betroffen gewesen.“ Die Wupper und auch der eigentlich kleine Weinsberger Bach neben dem Kotten seien bereits am Nachmittag des 14. Juli stark über die Ufer getreten und hätten das Gelände überflutet. „Die Wupper war zu einem reißenden Fluss geworden“, erinnert sich Schrage, der noch immer geschockt von dem Ausmaß der Flutkatastrophe wirkt. Im Laufe der Nacht sei das Wasser dann weiter gestiegen – auf bis zu 2,18 Meter. Heute erinnert eine kleine Markierung daran, die Schrage an der Außenwand des Kottens angebracht hat.

Förderverein Bis Oktober öffnet der Wipperkotten wieder an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr. Jeden Freitag zwischen 12 und 16 Uhr gibt es einen Schleiferservice. Der Förderverein bietet außerdem auf Anfrage Führungen an. Neue Mitstreiter sind Reinhard Schrage zufolge immer willkommen, auch ohne Vereinsmitgliedschaft. Gerade für die Führungen sucht Schrage noch Helferinnen und Helfer. Weitere Infos unter schleiferei-wipperkotten.de

„Das Wasser allein war nicht das Problem“, so Schrage. Wie die meisten Flutopfer habe auch der Wipperkotten vor allem unter dem Schlamm gelitten, den die Wassermassen angeschwemmt hatten. Der habe eine Lehm-artige Konsistenz gehabt und sei schnell ausgehärtet, so Schrage. „Die Feuerwehr Rupelrath hat uns unterstützt. Die haben den Schlamm mit Wasser wieder flüssig gemacht, sodass man ihn abpumpen konnte.“ Danach seien weitere umfangreiche Reinigungsarbeiten nötig gewesen – auch an den Messern und Scheren, die der Förderverein zur eigenen Finanzierung am Kotten verkauft, sowie an den historischen Werkzeugen und Klingen, die vor Ort ausgestellt sind.