Nach Unterrichtsausfall in Solingen Stadt stellt Rechnung für Ersatzbetreuung

Bei der zuständigen Bezirksregierung in Düsseldorf wurde deshalb jetzt die Erstattung beantragt: Allein für die Zeit von November 2023 bis Januar 2024 sind der Stadt Kosten in Höhe von 67.228,10 Euro entstanden. Diese Ausgaben für die Ersatzbetreuung wurden jetzt in Rechnung gestellt. Die Schlussrechnung für das komplette Schuljahr 2023/24 soll nach Rechnungsstellung der weiteren Kosten für Integrationskräfte zum Ende des Schuljahres gestellt werden, heißt es in dem Brief an die Bezirksregierung. Die Gesamtsumme beträgt voraussichtlich mindestens 115.000 Euro.